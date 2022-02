Sine oferta mais de 700 vagas de emprego em municípios de Rondônia

O Sine Estadual oferta nesta semana mais de 700 vagas de emprego na capital e em outros municípios do interior de Rondônia e do norte do Mato Grosso. A cidade com o maior número de vagas é Ariquemes, com 209 oportunidades, seguida de Vilhena, que tem quase 170 vagas disponíveis para o município.

Informações sobre as vagas e agendamento para atendimento presencial podem ser feitos através do número 0800 648 6900. Os pontos físicos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) funcionam das 7h30 às 13h30.

O candidato também pode enviar o currículo para o e-mail do Sine de sua cidade:

vagascacoal@sedi.ro.gov.br

vagasjiparana@sine.ro.gov.br

vagasouropreto@sedi.ro.gov.br

vagasportovelho@sine.ro.gov.br

vagasariquemes@sedi.ro.gov.br

vagasvilhena@sedi.ro.gov.br

vagasrolimdemoura@sine.ro.gov.br

vagaspimentabueno@sine.ro.gov.br

vagasjaru@sedi.ro.gov.br.

Os interessados nas vagas devem apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

Confira o número de vagas:

Empregada domestica

Gestão de empresas

Camareira

Motorista de caminhão

Medico

Secretária

Auxiliar de serviços gerais

Gerente de vendas

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de produção

Atendente

Entregador

Auxiliar de eletricista

Eletricista

Fisioterapeuta

Vendedora

Monitor de sistema

Ajudante de oficina

Consultor de vendas de óculos

Caseiro

Vaqueiro

Recepcionista

Ajudante de motorista

Operador de caixa

Costureira

1° Emprego

Açougueiro

Auxiliar de deposito

Repositor

Vendedor interno

Coordenador de marketing

Analista de marketing

Técnico de enfermagem

Vendedor externo

Soldador de máquinas pesada

Engenheiro civil

Pedreiro

Servente de pedreiro

Armador

Carpinteiro

Técnico em eletrotécnica

Auxiliar de cozinha

Cozinheira

Ajudante geral

Operador de jig

Mecânico industrial

Mecânico de caminhão

Caldeireiro

Soldador (tig,mig,mag)

Soldador (eletro revertido)

Operador de perfuratriz

Operador trator de esteira

Operador de pá carregadeira

Motorista de caminhão basculante

Operador de escavadeira hidráulica

Estoquista

Amolador

Designer gráfico

Eviscerador

Forneiro

Supervisor de manutenção

Mecânico industrial

Supervisor de manutenção elétrica

Mecânico

Eletricista

Chapeiro

Motorista

Montador de escapamento

Montador de acessórios em veículos

Pizzaiolo

Garçom

Técnico em segurança eletrônica

Soldador

Marceneiro

Pé de fita

Operador de máquina para madeira

Separador de madeiras

Pintor de moveis

Serralheiro

Lixador de madeira

Mecânico de automóveis

Borracheiro

Torneiro mecânico

Técnico de refrigeração

Prensador de mangueira hidraúlica

Borracheiro para pneus de carga

Borracheiro para pneus agrícolas

Recapador de pneus agrícola

Recapador de pneus de carga

Tosador

Auxiliar de faturamento

Mecânico (moto)

Ajudante de padeiro

Alimentador de produção

Atendente (serviços gerais)

Costureira

Auxiliar de produção

Sondagem ou aux. De sondagem

Auxiliar administrativo

Secretária do lar

Atendente

Motorista entregador (moto/caminhão)

Estoquista/ aux. De almoxarife

Aux. De eletricista/eletricista

Aux. De cozinha/cozinheira

Copeiro (a)

Garçom/garçonete

Operador de caixa / caixa

Repositor

Empacotador

Zeladora – horista

Açougueiro

Gerente industrial

Técnico em segurança do trabalho

Analista de rh

Aux de departamento pessoal

Assistente /aux. De laboratório

Auxiliar de produção

Supervisor de produção

Coordenador de biodiesel

Coordenador de laboratório

Coordenador de manutenção

Auxiliar de elétrica

Eletricista de manutenção

Auxiliar de mecânica

Mecânico de manutenção

Torneiro mecânico

Auxiliar de pcm

Serviços gerais (limpeza)

Auxiliar de eta/ete

Encarregado de automação

Encarregado de elétrica

Encarregado de mecânica

Supervisor de expedição

Atendente balconista

Atendente de telemarketing

Auxiliar administrativo

Aux. Laboratarista

Churrasqueiro (a)

Coordenador de ensino

Empregado domestico

Garçonete

Instrutor de informática

Mecânico manut. Ônibus

Operador de caixa

Ajudante de cozinha

Supervisor comercial

Técnico em informatica

Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações

Vaqueiro

Operador de empilhadeira

Supervisor administrativo

Arte finalista

Assistente administrativo

Técnico em segurança do Trabalho

Topógrafo

Ajudante de obras

Pedreiro

Armador

Carpinteiro

Rasteleiro

Operador (motoniveladora, rolo compactador, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, spargidor)

Laboratarista de solos e Asfalto

Auxiliar de laboratarista

Encarregado(Terraplanagem/pavimentação)

Engenheiro civil

Carpinteiro

Auxiliar de eletrotécnico

Técnico em manutenção de Equipamentos de informática

Costureira de máquina Industrial

Consultor de vendas

Estoquista

Fiscal de perdas

Operador de caldeira

Eletromecânico

Auxiliar de expedição

Auxiliar de manutenção

Eletricista

Auxiliar de laboratório

Assistente comercial

Operador de guincho

Zelador

Recepcionista

Mecânico montador

Gerente de vendas

Empregada doméstica

Atendente de loja

Mecânico

Mecânico de veículos e maquinas pesadas

Tutor comercial

Farmacêutico

Atendente balconista

Aux. De departamento pessoal

Auxiliar de mecânico

Auxiliar administrativo

Auxiliar de produção

Vendedor interno

Soldador

Montador de estruturas Metálicas

Servente de pedreiro

Estagiário (a) (cursando a partir do 6º período Administração / ciências contábeis / direito)

Caixa

Repositor

Entregador

Atendente de balcão

Lavador de veículos

Operador de caixa

Atendente recepcionista

Garçom

Instalador de insufilm

Secretária

Op. De retroescavadeira

Auxiliar administrativo

Recepcionista de hotel

Doméstica

Auxiliar de consultório

Vendedor online

Açougueiro

Apontador de obras

Assistente administrativo

Atendente de Farmácia – balconista

Atendente de telemarketing

Auxiliar de estoque

Auxiliar de manutenção de edificações

Técnico em eletrotécnica

Caseiro

Consultor

Cuidador em saúde

Eletricista

Empregado doméstico nos serviços gerais

Empregado doméstico faxineiro

Instalador de Som e assessórios de veículos

Laboratarista (Solos e materiais de construção)

Montador de automóveis

Motorista de caminhão

Operador de carregadeira

Operador de escavadeira

Operador de escavadeira hidráulica

Operador de motoniveladora

Operador de pá carregadeira

Operador de pá carregadeira de pneu

Operador de Retro- escavadeira

Operador de rolo compactador

Operador de secador (produtos Agrícolas)

Operador de tratores diversos

Pintor de automóveis

Pintor de alvenaria

Polidor de automóveis

Professor de informática (no ensino superior)

Promotor de vendas

Recepcionista

Técnico em panificação

Técnico em segurança do trabalho

vaqueiro

Vendedor de serviços

Vendedor interno

Técnico de instalação

Consultor de vendas

Auxiliar de escritório

Açougueiro

Auxiliar de soldador

Auxiliar de limpeza

Motorista entregador

Tutor de polo

Supervisor de polo

Coordenador de polo

Auxiliar de produção

Costureira

Auxiliar de cozinha

Pizzaiolo

Secretária do lar

Eletricista

Promotor de vendas

açougueiro

armazenador de frios

almoxarife

auxiliar administrativo

auxiliar de cozinha

auxiliar de costura

auxiliar de escritório

auxiliar mecânico

auxiliar de peixeiro

auxiliar de produção

baba

caixa

camareira

carpinteiro

cerqueiro

chapeiro

churrasqueiro

consultor(a) de vendas

contador(a)

coordenador de marketing digital

copeira

conferente

cozinheira

costureira

cuidadora

departamento pessoal

diarista

domestica

chácara

educador profissional (enfermeiro ou técnico em enfermagem)

educador profissional (contador ou administrador)

educador profissional (informática)

eletrotécnico/eletromecânico

eletricista de caminhão

eletricista de ar condicionado automotivo linha leve e pesada

eletricista linha viva i/ii e iii

eletricista de distribuição ii

eletricista i

estoquista

financeiro

funileiro

gestor de vendas

gerência

lavador

lavador de carro

logística

manicure profissional

mecânico de maquinas

mecânico linha leve

mecânico automotivo linha leve

mecânico linha leve e utilitário

mecânico de motos

mecânico ônibus

mecânico linha pesada – radiadores e inter cooler

montador de moveis

montador

montador de vidros automotivos

operador de centro de distr. de peças maquinas agro

pintor

recepcionista

ambiental/florestal

repositor

salgadeira(o)

secretária

serviço gerais

serviços gerais braçal

servente de obra

soldador

soldador de eletrodo

soldador com experiencia em serralheria

técnico em climatização

técnico em química

técnico em agropecuária

técnico ambiental

técnico de distribuição iii

técnico em enfermagem ou cuidadora

técnico segurança do trabalho

técnico em segurança eletrônica

operador de patrol

técnico em climatização e auxiliar

vaqueiro

vendedor de peças linha leve

vendedor externo

zeladora

zootecnista

Outras localidades

Mecânico de máquina – Cerejeiras

Assistente administrativa – Cerejeiras

Auxiliar operacional PCD – Chupinguaia

Consultor comercial externo – Comodoro

Consultor comercial externo – Cerejeiras

Consultor comercial externo – Colorado D’Oeste

Mecânico moleiro – Sapezal (MT)

Mecânico – linha pesada – Novo Plano

Op de máquinas colheitadeira e plantadeira – Novo Plano

Pedreiro torneiro – Sapezal (MT)

Vendedor externo – Sapezal (MT)

