Sipam prevê começo de semana com céu nublado e pancadas de chuva em RO

A semana deve começar com céu nublado e com pancadas de chuvas com trovoadas em algumas regiões de Rondônia, indica a previsão do tempo do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

De acordo com o órgão, a umidade e as condições de chuva voltaram a aumentar no estado, com a intensificação do fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera na região.

Na segunda-feira (23), o sol deve aparecer sempre entre muitas nuvens e entre a tarde e à noite, devem ocorrer pancadas de chuvas nas cidades do Vale do Guaporé, Vale do Mamoré e Cone Sul. Em Porto Velho, a segunda deve ser de tempo fechado, com céu variando de nublado a encoberto.

Segundo o Sipam, “há possibilidade de temporais capazes de produzir grandes volumes de chuva em todas as regiões rondonienses”.

Veja as máximas e as mínimas de segunda em algumas cidades:

Ariquemes: Mín. 22ºC Máx. 29ºC

Cacoal: Mín. 23ºC Máx. 28ºC

Guajará-Mirim: Mín. 23ºC Máx. 32ºC

Ji-Paraná: Mín. 23ºC Máx. 29ºC

Porto Velho: Mín. 23ºC Máx. 29ºC

Vilhena: Mín. 21ºC Máx. 29ºC

