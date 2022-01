Só na primeira semana de 2022, PM já registra o segundo homicídio em Ji-Paraná

O segundo homicídio de 2022, aconteceu no pátio de um posto de combustível, localizado na Rua T-18, com a Avenida Edson Lima dos Santos (antiga Linha 94), no 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Lucas Pablo Souza Barbosa, de 28 anos, estava sentando na frente da conveniência do posto, quando surgiram quatro indivíduos, em duas motocicletas de porte pequeno.

Sem falar nada, os passageiros sacaram duas armas de fogo e começaram a atirar na cabeça da vítima. Em seguida, fugiram do local. De acordo com a Polícia, a vítima estava sentado em uma cadeira, esperando sua esposa, que trabalha no posto como frentista, terminar o plantão para poder ir para casa, quando foi surpreendido pelos assasinos.

VÍTIMA JÁ MATOU POR CAUSA DE PIPA

Familiares contaram aos policiais que no ano de 2014, o Lucas Pablo Souza matou um adolescente por causa de uma discussão fútil, ocasionada por uma pipa. Cerca de um mês após o homicídio, Lucas se apresentou na delegacia.

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.