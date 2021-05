Sobe para 12 o número de municípios que suspenderam a aplicação da 2ª dose da CoronaVac em Rondônia

Doze municípios de Rondônia suspenderam a aplicação da 2ª dose da vacina CoronaVac, entre eles, está a capital Porto Velho e os municípios do interior do estado: Ariquemes, Candeias do Jamari, Jaru, Vilhena, Alvorada do Oeste, Cacoal, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Colorado do Oeste, Cerejeiras e Cabixi. O motivo, em todos os municípios, é a falta do imunizante.

Nos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras e Cabixi, a informação foi confirmada pela III Delegacia Regional de Saúde, responsável por fazer o armazenamento, contagem e distribuição das doses na região. A equipe de reportagem da Rede Amazônica tentou contato com a prefeitura de cada município, mas, até o momento, não obteve retorno.

O que dizem as prefeituras?

A Prefeitura de Porto Velho justificou que não guardou vacinas para aplicação da segunda dose, pois seguiu a recomendação do Ministério da Saúde. Entretanto na segunda-feira (26) o ministro, Marcelo Queiroga, voltou atrás e agora recomenda estocar vacina para garantir a segunda dose da CoronaVac.

“Com essa determinação, Porto Velho não armazenou as vacinas recebidas nos 8°, 9° e 10° lotes, totalizando cerca de 17 mil doses.”, comunicou a prefeitura.

Em Ariquemes, a Secretaria Municipal de Saúde diz que já entrou em contato com o Ministério da Saúde, que por sua vez garantiu o envio de mais doses da vacina CoronaVac no início da próxima semana.

A prefeitura de Vilhena disse que a previsão atualizada do Instituto Butantan é que novas doses da Coronavac fiquem prontas no laboratório somente na quinta-feira (6). Mas, como a logística de transporte é longa, as doses só devem chegar em Vilhena na próxima semana.

Em Rolim de Moura, a secretária Municipal de Saúde, Simone Paes e a enfermeira, Janaína Teodósio Travassos Loose, explicaram que o município não guardou vacinas para aplicação da segunda dose, pois seguiu a recomendação do Ministério da Saúde. Agora, a orientação é tomar a segunda dose assim que uma nova remessa chegar.

De acordo com os dados da divisão de epidemiologia, faltam 1.444 doses, para que seja aplicada a 2.º dose em idosos de 65 a 69 anos da Coronavac no município.

Durante live nas redes sociais, o prefeito de Cacoal disse que não tem doses da CoronaVac e por isso, a segunda dose da vacina não está sendo aplicada.

Previsão de chegada

O Ministério da Saúde indicou que uma nova remessa de vacinas podem chegar aos municípios somente daqui a 10 dias. A data de anúncio foi no dia 27 abril e dessa forma, as doses devem chegar em Rondônia na próxima sexta-feira (7).

Intervalo necessário

O intervalo para a aplicação da segunda dose da CoronaVac é de 14 a 28 dias. Segundo o Ministério da Saúde, a suspensão não invalida o efeito da vacina, e a orientação é tomar a segunda dose assim que uma nova remessa chegar.

Aplicação fora do prazo

Em nota técnica divulgada na terça-feira (27), o Ministério da Saúde orientou a população a tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 mesmo que a aplicação ocorra depois do prazo recomendado pelos laboratórios.

Segundo o documento, é “improvável que intervalos aumentados entre as doses das vacinas ocasionem a redução na eficácia do esquema vacinal”.

No entanto, a pasta ressalta que os atrasos devem ser evitados, já que “não se pode assegurar a devida proteção do indivíduo até a administração da segunda dose”. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1