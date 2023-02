Solenidade marca posse de Deputados Estaduais para 11ª Legislatura em Rondônia neste dia 1° de Fevereiro

Evento acontece nesta quarta-feira, 1°, no Espaço Talismã 21, em Porto Velho

Será realizada neste dia 1° de fevereiro, a partir das 14 horas, no Espaço Talismã 21 em Porto Velho, a Solenidade de posse dos deputados estaduais de Rondônia, que farão parte da 11° Legislatura. O evento deve reunir autoridades políticas, empresariais, lideranças comunitárias, eleitores e simpatizantes dos 24 deputados estaduais eleitos no pleito de outubro de 2022.

A nova Legislatura que inicia nesta quarta-feira será composta por 05 mulheres e 19 homens, representando todas as regiões do estado. São 11 deputados reeleitos e 13 novos parlamentares que assumem o parlamento estadual pela primeira vez. Entre os deputados que estarão no mandato 2023/2027 teremos empresários, advogados, policiais militares, policial penal, servidores públicos, delegados de polícia, ex-vereadores, ex-prefeitos, líderes que se destacaram pela atuação comunitária e receberam a incumbência de representar a população na Assembleia Legislativa.

Para o atual presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos) que encerra seu segundo mandato neste 31 de janeiro e assume um novo compromisso legislativo a partir de amanhã (1°), trata-se de uma solenidade pública que dá início a um novo ciclo na vida de todos os parlamentares os parlamentares, sejam eles novados ou reeleitos, e de toda a população, uma vez que a composição da Assembleia Legislativa é o reflexo da vontade do povo que elegeu seus representantes, cujas ações desses parlamentares irão nortear o desenvolvimento do Estado de Rondônia nos próximos quatro anos.

Mesa diretora

A solenidade de posse dos novos deputados estaduais é aberta ao público, assim como todas as sessões ordinárias e extraordinárias realizadas pela Casa do Povo. A previsão é de que o espaço transformado em Sede do Poder Legislativo para o evento esteja lotado, como habitualmente acontece, pois há previsão de caravanas vindas de todas as regiões.

O rito do evento estabelece que além da posse, em ato contínuo seja feita a eleição da mesa diretora que irá comandar a Assembleia no primeiro biênio. Na oportunidade os 24 parlamentares escolherão entre si o presidente, primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente, além de quatro secretários da mesa. O regimento interno permite ainda, que na mesma sessão seja eleita ainda a diretoria da Assembleia para o segundo biênio do novo mandato, como aconteceu em fevereiro de 2019, quando foram eleitas as chapas lideradas pelo Deputado Laerte Gomes (PSD) para o primeiro biênio e Alex Redano (Republicanos) para a segunda parte do mandato que está se encerrando.

RELAÇÃO DE DEPUTADOS PARA LEGISLATURA 2023/27

Reeleitos

Nome Região Votos

Laerte Gomes (PSD) Ji-Paraná – 25603

Ismael Crispin (PSB) São Miguel do Guaporé 23410

Cirone Deiró (União) Cacoal 22207

Ezequiel Neiva (União) Cerejeiras 20895

Alex Redano (Republicanos) Ariquemes 19549

Marcelo Cruz (Patriota) Porto Velho 18798

Jean Oliveira (MDB) Porto Velho/Alta Floresta 17125

Luizinho Goebel (PSC) Vilhena 14162

Jean Mendonça (PL) Pimenta Bueno 13488

Rosângela Donadon (União) Vilhena 12097

Alan Queiroz (Podemnos) Porto Velho 10553

Novatos

Ieda Chaves (União) Porto Velho 24667

Dr. Luis do Hospital (MDB) Jaru 18248

Cássio Góis (PSD) Cacoal 17753

Delegado Lucas Torres (PP) Buritis 14298

Affonso Cândico (PL) Ji-Paraná 13665

Gislaine Lebrinha (União) São Francisco do Guaporé 12623

Del. Rodrigo Camargo (Rep) Ariquemes 11804

Pedro Fernandes (PTB) Cujubim 10950

Ribeiro do Sinpol (Patriota) Porto Velho 9751

Cláudia de Jesus (PT) Ji-Paraná 8845

Edevaldo Neves (Patriota) Porto Velho 8565

Dra. Taíssa Sousa (PSC) Guajará-Mirim 7649

Nim Barroso (PSD) Ji-Paraná 7609

Texto: Jocenir Sérgio Santanna/Decom/Alero

Foto: Divulgação