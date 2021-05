Suspeito de comandar ‘boca de fumo’ é preso em Candeias do Jamari

Após denuncias, o Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil prendeu um suspeito de tráfico de drogas em Candeias do Jamari (RO) na manhã desta terça-feira (11). Um usuário, que estava comprando entorpecentes no momento da abordagem, também foi preso.

De acordo com o Denarc, o traficante usava uma tornozeleira do sistema prisional. Foi investigado pelos policiais civis que o suspeito comandava uma “boca de fumo” no bairro Satélite em Candeias do Jamari, região metropolitana de Porto Velho.

No momento da prisão, o suspeito foi flagrado junto de um usuário de drogas, no momento em que este realizava a compra do entorpecente. O suspeito, segundo a polícia, tentou fugir para esconder mais de 240 porções de cocaína, mas não teve sucesso e foi preso.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1