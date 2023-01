Suspeito de homicídio é executado com vários tiros quando chegava em sua residência, em Ji-Paraná

Carlos Rodrigo Amanço, de 20 anos de idade, foi brutalmente assassinado quando estava chegando em sua residência, na noite desta quinta-feira, dia 19. Sua irmã, que está grávida de 9 meses foi baleada na região das nádegas e foi socorrida com urgência ao Hospital.

De acordo com a Polícia, o crime aconteceu na Rua T-26, no bairro Alto Alegre, 2º Distrito de Ji-Paraná. Ao parar seu veículo Fiat Siena na frente do portão de sua casa, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos armados, que estavam em uma motocicleta Cross, de cor laranja.

Sem falar nada, o passageiro começou a efetuar os disparos pelo lado de fora do automóvel, atingido a vítima na cabeça. A irmã da vítima, que estava sentada no banco de passageiro, acabou sendo atingida na região das nádegas por uma bala perdida. Ela foi socorrida ao Hospital e, de acordo com a equipe médica, fariam a cesárea ainda hoje.

No local, os PM’s localizaram 09 cápsulas deflagradas de calibre .40.

A vítima, Carlos Rodrigo, foi preso no começo do mês durante a ‘Operação Spring’ com duas armas de fogo. Segundo as investigações, Carlos foi apontado como sendo um dos autores de dois homicídios. CLIQUE AQUI E RELEMBREA MATÉRIA.

Comando190