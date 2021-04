Suspeitos de aplicar golpes na compra de carros de luxo no Acre são localizados em Rondônia

Foi deflagrada nesta sexta-feira (9) a Operação Status para cumprir mandados de busca e apreensão em Rolim de Moura (RO) e Cacoal (RO). As investigações foram conduzidas pela polícia de Rio Branco (AC) a partir de crimes praticados na cidade.

Segundo as investigações, há fortes indícios que os suspeitos cometeram crimes de estelionato. Eles adquiriram carros de luxo sem pagar, pois entregavam durante as negociações, cheques falsificados ou sustados. Ao todo, estima-se que o prejuízo das vítimas seja superior a R$ 1 milhão.

De acordo com a Polícia Civil, depois dos crimes no Acre, os investigados fugiram do estado, mas acabaram sendo identificados em Rondônia.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos dinheiro, ouro, uma arma de fogo e diversos bens considerados incompatíveis com as condições de um dos suspeitos. Um homem foi preso em flagrante em Cacoal por posse ilegal de arma de fogo.

Ação foi organizada pela 2ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Branco (PC-AC) e recebeu apoio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (PC-RO).

Fonte: Noticiageral.com com informações do G1