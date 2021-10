Tá na conta: Buritis recebe mais R$ 100 mil para compra de insumos para a fabricação de bloquetes

Recurso foi assegurado pelo presidente Alex Redano, atendendo ao pedido do vereador Renato Leitão

A fabricação de bloquetes para a construção do estacionamento no Canal da Cidadania, em Buritis, está assegurada, com a liberação de R$ 100 mil para a compra dos insumos, fruto da atuação do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), atendendo ao pedido do vereador Renato Leitão (Solidariedade).

O recurso está na conta da prefeitura e é mais ação de Redano em favor de Buritis, município que sempre recebe emendas e ações governamentais intermediadas pelo deputado.

“Como parlamentar, fico feliz quando conseguimos transformar um pedido de uma liderança, em nome da comunidade, em uma ação concreta. O passo seguinte é a prefeitura fazer os bloquetes e construir esse estacionamento, num local que precisa receber esse importante serviço”, destacou Redano.

O vereador Renato Leitão ressaltou que, além dessa liberação de R$ 100 mil para bloquetes, ele indicou e Redano assegurou R$ 200 mil para a construção de uma ciclofaixa (já liberados) e mais R$ 200 mil para a educação, que ainda está em fase de tramitação.

As solicitações do vereador foram reforçadas pelo prefeito Roni Irmãozinho (PDT). Outros pedidos de Leitão e de vereadores de Buritis estão em fase de tramitação e deverão ser liberados em breve, para atender à população do município.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Diego Queiroz-ALE/RO