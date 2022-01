Tá na conta: R$ 60 mil para a compra de veículo para a Secretaria de Agricultura de Ariquemes

Emenda do presidente Alex Redano assegurou o recurso para a compra do veículo

O apoio e incentivo aos pequenos produtores da agricultura familiar é uma prioridade do mandato do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), seja garantindo emendas e recursos para melhorias nas estradas, incluindo a troca de pontes de madeira por tubos armcos ou corrugados, até a destinação de investimentos para a compra de equipamentos agrícolas.

E mais uma ação do deputado se concretiza, com a liberação de R$ 60 mil, por parte da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), para a aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura de Ariquemes, recurso assegurado através de emenda do parlamentar.

Mais recursos

Ariquemes vai receber ainda R$ 700 mil para a aquisição de implementos agrícolas por parte da prefeitura, para apoiar as associações de produtores rurais e os pequenos produtores, impulsionando esse importante setor.

Para apoiar o incremento da produção agropecuária de Ariquemes, em 2021 foi liberada uma emenda de Alex Redano, no valor de R$ 180 mil, para a aquisição de câmara fria e embaladeira de polpa de fruta, atendendo a Associação dos Produtores do Projeto Hortifrutigranjeiro (Asprorti), com sede na RO- 257, KM 15, na zona rural.

Redano também assegurou R$ 100 mil em recursos, para a melhoria genética de matrizes leiteiras, para atender aos produtores de leite do município.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Assessoria