Tenente da reserva da Polícia Militar é morto a tiros na frente de casa em Porto Velho

Um tenente da reserva da Polícia Militar de Rondônia, identificado como Jurandir Mamedes Leite Santana, foi morto a tiros na frente da própria residência durante a madrugada desta quinta-feira (27).

Segundo informações da Polícia Civil, o tenente estava bebendo em um bar e depois de uma discussão com motoristas que chegaram no local, decidiu ir para casa juntamente com o amigo.

Quando os dois estavam sentados na frente da residência do PM, dois suspeitos passaram pelo local atirando. Jurandir foi atingido e morreu no local.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Não há informação sobre prisão de suspeitos.

Notas de pesar

Na manhã desta quinta, a PM comunicou o lamentou a morte do tenente.

“Nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus pelo conforto necessário para suportar esse momento de dor”, publicou.

Nota da PM sobre morte de tenente — Foto: Reprodução

A Polícia Civil também emitiu uma nota de pesar e ressaltou os serviços prestados pelo PM.

“Veterano era tenente da reserva remunerada da Polícia Militar e prestou excelentes serviços à Segurança Pública rondoniense. Nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus pelo conforto necessário para suportar esse momento de muita tristeza e pesar”.

Nota da Polícia Civil sobre morte de tenente — Foto: Reprodução

