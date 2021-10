Terremoto no Peru de magnitude 5,7 é sentido em pelo menos sete cidades do Acre e em RO no sábado (9)

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu o Peru na noite deste sábado (9). O fenômeno foi registrado próximo à fronteira com o Brasil. Moradores de Acre e Rondônia relataram ao g1 terem sentido o tremor. Até o momento, não há registro de danos a construções. O tremor foi sentido por volta das 19h20 (horário do Acre).

É o segundo tremor em uma semana: um terremoto de magnitude 5,9, no último sábado (2), também foi sentido na cidade de Taraucá, interior do Acre. O tremor foi também foi divulgado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A auxiliar de farmácia Railine da Silva, que mora no município de Senador Guiomard, estava com a filha no momento em que sentiu a terra tremer.

“Estava sentada, conversando e de repente senti tremer. Foi uma sensação como se tivesse tonta. Depois olhei para o lado e estava balançando o varal. Foi bem rápido, coisa de segundos”, contou.

O motorista Silas Nascimento, de 33 anos, que mora na capital acreana, em Rio Branco, contou que estava sentado em casa com a esposa quando sentiu alguma coisa estranha.

“Estávamos no sofá vendo TV e eu senti uma pequena tontura. Minha esposa falou que tinha sentido um balanço aí depois de alguns segundos nos demos conta do que aconteceu, que foi um tremor de terras. Fiquei preocupado, pois estou fazendo uma obra em casa e fiquei com medo de ter abalado a obra, mas foi um tremor bem fraco e não aconteceu nada.”

A ginecologista Camila Amorim, que mora na capital, disse em suas redes sociais que ela, a família e alguns vizinhos desceram do prédio onde mora quando sentiram o tremor. “Gente acabou de ter um tremor aqui no meu prédio sacudiu o sofá, os lustres e aí eu desci com a galera.”

Tremor sentido na final do Campeonato Acreano

Durante a partida da final do Campeonato Acreano 2021 a conta oficial do Rio Branco FC postou que o terremoto foi sentido durante o jogo.

Terremoto foi sentido durante final do Campeonato Acreano — Foto: Reprodução

Tremor sentido também em RO

Moradores de prédios da zona norte de Porto Velho relataram terem sentido um leve tremor, na noite de sábado (9), por volta das 20h30 (horário de Rondônia).

Segundo um dos moradores, os residentes do prédio evacuaram o local, por medo de danos na estrutura.

Segundo a Polícia Militar (PM), vários pedido de socorro e relatos referente ao tremor de terra foram relatos ao 190, mas, até o momento, não houve registro de acidentes ou pessoas feridas.

