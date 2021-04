Teste rápido para Covid-19 não dá positivo quando entra em contato com a água?

Circula no Whatsapp uma mensagem que afirma que a água da torneira testa positivo para Covid-19. Junto com o texto, é compartilhado um vídeo, em que uma pessoa coloca um teste rápido do laboratório Abbott debaixo d’água e mostra o suposto resultado positivo para a doença. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação​:

“Água da torneira testa positivo para Covid-19”

Texto que circula no WhatsApp, acompanhado de vídeo

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. A água não testa positivo, quando colocada em contato com o exame rápido. De acordo com o laboratório Abbott, que produz o teste que aparece nas imagens, o líquido apenas estragou o equipamento.

Como é possível ver no vídeo, todo o mostrador do teste fica vermelho. Quando o teste é realizado com materiais adequados, apenas uma barra deve aparecer nas partes do mostrador indicadas com as letras C e T.

A assessoria de imprensa da Abbott explicou que alimentos e líquidos interferem no funcionamento dos reagentes presentes no dispositivo. A assessoria acrescentou ainda que o teste rápido deve ser usado apenas com amostras coletadas por um swab nasal ou nasofaríngeo inserido nas narinas de uma pessoa, conforme as instruções deste manual.

Esse exame não pode ser comprado em farmácias no Brasil. Ele tem autorização para ser aplicado apenas por profissionais da saúde.

A informação analisada pela Lupa é falsa. A Abbott é uma empresa fundada em Chicago, nos EUA. A sua sede permanece no país de origem e a produção dos testes rápidos é realizada na Alemanha.

