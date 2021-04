Testes rápidos de Covid-19 serão aplicados nesta segunda-feira (12) em Ji-Paraná

Testes rápidos em sistema drive-thru serão aplicados na segunda-feira (12) das 9h às 13h, na avenida Marechal Rondon, bairro 2 de abril em Ji-Paraná (RO).

Para quem não possui veículos, a prefeitura colocou um ponto de apoio na unidade de saúde da praça Jardim dos Migrantes, primeiro distrito.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a testagem rápida é exclusiva para pessoas que apresentam sintomas gripais. Se o paciente testar positivo, ele será atendido pela equipe médica e receberá a notificação com resultado do exame.

Desta vez a Sesau fará o teste antígeno que detecta a Covid-19 desde os primeiros dias de infecção com a coleta de secreções no nariz. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1