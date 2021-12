Teve sintomas de gripe? Veja onde buscar ajuda na rede pública de Porto Velho

Com o aumento de casos de gripe em Porto Velho seis unidades básicas de saúde vão funcionar, a partir de sexta-feira (17), com salas exclusivas para pessoas que estão com sintomas gripais.

Entre os sintomas mais recorrentes estão: coriza, tosse, febre e dor de cabeça.

Onde procurar atendimento?

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) separou salas nas seguintes unidades para que os pacientes façam exames para detectar a causa dos sintomas:

UBS Ronaldo Aragão,

UBS Maurício Bustani,

UBS Pedacinho de Chão,

UBS Hamilton Gondim,

UBS Renato Medeiros e

UBS Manoel Amorim de Matos.

A medida foi tomada para evitar aglomeração nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), distribuindo as demandas para Unidades Básicas de Saúde (UBS).

“As UPAs estão superlotadas de muitos pacientes com sintomas gripais. O número de [pacientes] Covid está baixo, mas de gripe bem alto. Então teremos as unidades básicas com salas de atendimento separadas só para síndromas gripais”, informou a secretária municipal de saúde, Eliana Pasini.

Segundo a prefeitura, algumas unidades começaram a fazer o atendimento exclusivo de síndromes gripais nesta quinta-feira (16), mas todas estarão com serviço total na sexta.

G1