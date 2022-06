Times femininos de Rondônia conhecem seus caminhos no Brasileiro Feminino A2 e A3

A situação do Real Ariquemes e Barcelona de Vilhena no futebol feminino foram definidas. A informação partiu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que divulgou o detalhamento da competição.

Na A2 feminina, o Real Ariquemes é uma das 16 equipes na disputa. O clube ficou posicionado no grupo D na primeira fase junto com Cefama, Iranduba e JC. Passam para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. E, na sequência se iniciam as disputas eliminatórias. O líder de cada grupo terá o mando de jogo na segunda partida das fases mata-mata.G

Na A3, a competição é eliminatória desde o primeiro confronto. Os duelos serão de ida e volta. O Barcelona de Vilhena terá pela frente o Rio Branco-AC na primeira fase. A definição dentre os dois será no Portal da Amazônia, em Vilhena. Ao total 32 times estão na competição.

Detalhamento divulgado pela CBF

Times: 16

Sistema de disputa

Os 16 times são divididos inicialmente em quatro grupos, com quatro equipes cada. As equipes se enfrentam dentro do próprio grupo, em turno e returno. Classificam-se os dois primeiros de cada grupo, que se enfrentam em confrontos eliminatórios de ida e volta na fase seguinte. A terceira fase reúne, mais uma vez, os vencedores de cada chave, e define os finalistas da competição, que disputam o título em ida e volta. Na segunda fase, o mando de campo no segundo jogo será da equipe que tiver liderado seu grupo. Nas etapas seguintes, o mando ficará com a equipe que tiver melhor campanha geral dentro da competição.

1ª Fase: 16 times divididos em 4 grupos

2ª Fase: 4 confrontos eliminatórias com os 2 melhores de cada grupo (1º A x 2º B, 2º A x 1º B, 1º C x 2º D, 1º D x 2º C)

3ª Fase: 2 confrontos eliminatórios com os vencedores das chaves anteriores (1A/2B x 2A/1B e 1C/2D x 1D/2C)

4ª Fase: Final entre os dois classificados da fase anterior

Acesso: 4 primeiros se classificam para o Brasileirão Feminino Neoenergia A-1 em 2023

Rebaixamento: 4 últimos disputam o Brasileirão Feminino Binance A-3 em 2023

Os participantes

Grupo A: Aliança/Goiás, América-MG, Athletico e Minas Brasília

Grupo B: Bahia, Botafogo-RJ, Fluminense e Vasco da Gama

Grupo C: Botafogo-PB, Ceará, Fortaleza e UDA

Grupo D: Cefama, Iranduba, JC e Real Ariquemes

Brasileirão Feminino A-3

Times: 32

Sistema de disputa

Os 32 times foram posicionados em confrontos eliminatórias de duas equipes cada, em duelos de ida e volta. A definição dos jogos foi feita seguindo critérios geográficos. Os times classificados avançam para novos confrontos de mata-mata até a final. Em todas as fases, o mando de campo será do time que for filiado à federação melhor ranqueada no Ranking Nacional de Federações. Em caso de dois times pertencerem à mesma federação, o mando será do melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes do Futebol Feminino.

Acesso: 4 primeiros se classificam para o Brasileirão Feminino A-2 em 2023

11/06 – Rio Branco-AC x Barcelona de Vilhena, Florestão – 15h (horário de Brasília)

18/06 – Barcelona de Vilhena x Rio Branco-AC , Portal da Amazônia – 15h (horário de Brasília)

GE