TJ-RO divulga locais de prova de processo seletivo para estágio

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) divulgou a lista com os locais de prova para o processo seletivo de estágio. Estão disponíveis mais de 130 vagas para estudantes de nível médio e superior.

A seleção é realizada em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional de Rondônia (IEL/RO). As provas serão realizadas no próximo domingo (25) a partir das 8h. A organização do certame pede que os candidatos cheguem pelo menos 15 minutos antes.

O gabarito preliminar deve ser divulgado no dia 26 de setembro. Já o resultado final do processo seletivo deve ser publicado no dia 17 de novembro.

A seleção

Para as vagas de nível médio, os candidatos precisam estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio regular. Para os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Rondônia (Ifro), é necessário estar matriculado do 1º ao penúltimo ano do curso técnico.

A seleção de nível superior vai selecionar acadêmicos que estejam cursando a partir do 3º período dos seguintes cursos: Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, História, Informática, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Serviço Social.

A bolsa estágio é de R$ 450,00 para nível médio e R$ 950,00 para nível superior, mais auxílio transporte. Confira o edital na íntegra.

