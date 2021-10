TJ-RO inaugura Centro Cultural e de Documentação Histórica em Porto Velho

O Centro Cultural e de Documentação Histórica Desembargador Hélio Fonseca, foi inaugurado nesta quinta-feira (28), pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO). O prédio está localizado na Avenida Rogério Weber, em frente a Praça das Três Caixas D’Água, no centro de Porto Velho.

O local possui um acervo de documentos, fotografias, processos judiciais cíveis e criminais, que ajudam a contar a História de Rondônia. Esse acervo foi formado durante os mais de 100 anos da presença do Judiciário na região, entre as jurisdições do Amazonas e do Mato-Grosso.

Em nota, o tribunal informou que os documentos fazem parte da memória rondoniense. “Tudo é documento, tudo é memória, registro e história do Poder Judiciário, mas principalmente das pessoas do Estado de Rondônia, desde o nascimento, o assento no Registro Civil, os casamentos, os processos judiciais cíveis, criminais, as causas coletivas, as ações que mobilizaram a opinião e os anseios de justiça das pessoas”, consta na nota.

