TJ-RO volta com atendimento presencial em todas as unidades do Poder Judiciário na segunda (28)

As unidades do Poder Judiciário de Rondônia voltam, a partir da segunda-feira (28), com o atendimento presencial. Para entrar nos fóruns e tribunais é necessário usar máscara e comprovar ter tomado pelo menos uma dose da vacina contra Covid-19. O horário de funcionamento é das 7h às 14h. Segundo o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), o retorno dos atendimentos acontece devido a queda no números de casos de Covid em todo o Estado. A medida foi autorizada após publicação de um Ato Conjunto que enquadrou o tribunal e comarcas na 3ª etapa do plano de retorno às atividades presenciais. Com isso, todos os magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e demais devem retornar ao trabalho presencial, com exceção dos grupos considerados de risco. Segundo o TJ, como medida de segurança, sempre que possível as audiências e sessões serão realizadas remotamente por videoconferência.