Torres de energia são derrubadas em Rondônia e Aneel diz que ‘há indícios de vandalismo’

Uma torre de transmissão de energia instalada na Zona Rural de Itapuã do Oeste, em Rondônia, foi derrubada na madrugada de domingo (8). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta terça-feira (10) que “há indícios de vandalismo” entre os motivos da queda.

Segundo a Energisa, responsável pela distribuição de energia no estado, cerca de 300 famílias ficaram sem energia elétrica na noite de domingo, na Zona Rural de Itapuã.

Ao g1 a Aneel também informou que em outra torre foram cortados dois estais (cabos de sustentação).

Por meio de nota, a Aneel disse que ainda no domingo, a queda da torre causou desligamento de unidades geradoras das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. Ambas construídas no Rio Madeira, em Porto Velho, e responsáveis pela geração de energia elétrica em parte do país.

Já a Eletronorte, que também atua na transmissão e geração de energia, informou que mobilizou equipe para substituição da torre em Itapuã, com previsão “de conclusão dos serviços ao longo da quarta-feira (11)”.

“A Eletronorte informa ainda que atua também no encaminhamento de informações e registro de ocorrência policial para que os órgãos competentes apurem os fatos e identifiquem os responsáveis”, consta na nota.

O g1 entrou em contato com as usinas de Jirau e Santo Antônio questionando sobre os possíveis prejuízos causados pela queda e também se a geração de energia foi afetada. A Santo Antônio informou que nesta terça-feira a geração não está prejudicada. O g1 aguarda retorno de Jirau.

Queda de torre no Paraná

Uma torre de transmissão instalada em Medianeira, no oeste do Paraná, também caiu, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O caso aconteceu na segunda (9).

Em relatório de Acompanhamento da Situação do Sistema Elétrico Brasileiro onde constam as informações sobre a queda, a Aneel cita que “há indícios de vandalismo” na queda da torre já que “não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres”.

Conforme a agência, após a queda e inspeção no local foram encontrados danos em outras três torres próximas. As estruturas são responsáveis por transmitir a energia gerada por Itaipu para o Sistema Interligado Nacional.

