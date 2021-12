Tour histórico lembra a chegada de nordestinos a Rondônia; veja como participar

Uma caminhada histórica acontece a partir das 8h, deste sábado (18) no bairro Arigolândia, área central de Porto Velho. O roteiro foca na chegada de migrantes nordestinos à região, principalmente durante o ciclo da borracha.

A rota inicia no Mirante Porto do Sol, com paradas na biblioteca José Pontes Pinto, na Escola Carmela Dutra, deve passar pelo 1º Batalhão da PM (Antiga Guarda Territorial), pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e finaliza na Castanheira Centenária, na frente do Estádio Aluízio Ferreira.

Biblioteca Estadual de Rondônia Doutor José Pontes Pinto, fica localizada no Bairro Arigolândia, em Porto Velho. — Foto: Diêgo Holanda/G1



O tour vai contar com guia de turismo e historiador que, além de curiosidades da época, devem contar a História dos pioneiros que ajudaram na construção de Porto Velho.

A intenção é fortalecer o turismo receptivo na capital. Fazem parte da organização o Departamento de Fomento ao Turismo, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

