Trabalhador de fazenda é morto com varios tiros em bar

O trabalhador em fazendas da região, Élcio Felipe Corrêa, de 39 anos, que foi baleado na tarde desta sexta-feira, 16, bar “Pé de Maga”, localizado na avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, não resistiu aos ferimentos e morreu poucos minutos após dar entrada no Hospital Regional.

O homem tomava cerveja quando foi surpreendido pelo atirador, que chegou ao local em uma bicicleta, e ainda tentou correr ao perceber que seria executado, mas acabou sendo atingido na garganta, no estômago e no braço esquerdo.



Mesmo sendo conduzido ao hospital ainda consciente, Élcio, que segundo o familiar estava trabalhando no mesmo bar onde foi atingido, acabou não resistindo e foi a óbito pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde. O óbito foi confirmado por um familiar.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Folha do Sul