Trabalhador morre vítima de armadilha em empresa na capital

O segurança Aucemildo Ferreira, 51, morreu no final da tarde deste sábado (4), vítima de uma armadilha feita com arma nos fundos de uma empresa na estrada da Areia Branca, zona sul de Porto Velho.

De acordo com testemunhas, o trabalhador realizava um serviço em uma área de mata, onde existiam armadilhas para coibir a entrada de criminosos, quando uma árvore caiu, fez o desarme de equipamentos, e houve disparo na vítima, atingindo a região das costelas do homem, que morreu no local.

Após os trabalhos periciais o corpo foi removido ao IML para exames mais detalhados. A Polícia Civil investiga o caso.

