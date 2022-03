Trae Young brilha, e Hawks batem Warriors em duelo emocionante pela NBA

Atlanta Hawks e Golden State Warriors fizeram uma daquelas partidas de tirar o fôlego. Não bastasse o equilíbrio e as constantes viradas, o jogo ainda teve o duelo Trae Young x Klay Thompson, ambos em noite inspirada. No final, quem riu por último foram os Hawks, que venceram por 121 a 110. Como não poderia deixar de ser, Trae Young foi o destaque da sua equipe, com 33 pontos e 15 assistências. Klay Thompson, por sua vez, não ficou atrás, deixando a quadra como cestinha da partida com 37 pontos.

Além do seu maior astro, Danilo Gallinari (25 pontos), Clint Capela (19 pontos e 13 rebotes) e Kevin Huerter (20 pontos) também tiveram importantes participações no triunfo do Atlanta. Assim como Jordan Poole nos Warriors, que anotou 24 pontos e 10 assistências.

Hawks na frente

O Atlanta começou melhor, liderando o placar nos primeiros minutos. Aos dois, Huerter acertou bola de três, fazendo 10 a 3. Pouco depois foi a vez de Capela enterrar e marcar 12 a 6. Aos poucos, o Golden State foi reagindo e, aos cinco, Poole diminuiu para 17 a 14 numa cesta de três. Foi a senha para os Hawks acordarem e, aos sete, Trae Young arrancou sozinho para marcar 26 a 19.

Os Warriors não se abateram e iniciaram nova reação nos minutos seguintes. Até que Poole virou para 28 a 26 numa jogada de quatro pontos (cesta de três + falta). Os Hawks sentiram o golpe e só voltaram a encostar aos nove, quando Gallinari reduziu para 32 a 31. Contudo, os Warriors voltaram a se impor nos minutos finais, vencendo o quarto por 42 a 36.

Poole dita o ritmo

O panorama do jogo continuou o mesmo no segundo período, com o Golden State abrindo 47 a 39 em menos de três minutos. A partir de então, Hunter e Gallinari comandaram nova reação do Atlanta, que cortou a diferença para três pontos – 50 a 47 – aos cinco. Só que os visitantes tinham Jordan Poole em noite inspirada e, aos sete, ele fez 59 a 51 em mais uma cesta de três.

Um minuto depois, Poole foi para a enterrada e marcou 67 a 58. O Atlanta não se entregou e, aos 10, Trae Young diminuiu para 67 a 66. O lance deu confiança ao astro do time da casa, que pontuou e sofreu falta no lance seguinte, virando o jogo para 69 a 67. O Golden State ainda tentou mais um ataque, mas a vitória parcial ficou mesmo com os Hawks.

Hawks se impõem

O terceiro quarto começou animado com os dois times pontuando em seus primeiros ataques. Aos dois minutos, Trae Young chutou para três e fez 74 a 71 para os donos da casa. Aos quatro, Capela sofreu falta e converteu os dois lances livres, marcando 82 a 73. Dois minutos depois, Young foi para o floating e anotou 88 a 79.

Chamando o jogo para si, Young matou mais uma bola de três aos oito minutos, fazendo 91 a 79. Aos 10, Gallinari ampliou para 93 a 81. Dominado, o Golden State foi presa fácil nos instantes derradeiros do quarto, encerrando o período com uma derrota parcial de 101 a 83.

Klay Thompson comanda reação

O último quarto começou com uma bola de três de Klay Thompson, renovando as esperanças dos Warriors. Aos dois minutos, o mesmo Thompson acertou a sua oitava bola de três no jogo, cortando a diferença para 10 – 103 a 93. Ele estava demais. Aos quatro, Klay Thompson reduziu para 103 a 98, deixando apreensiva a torcida do Atlanta.

Os Hawks só começaram a reagir após cestas seguidas de Huerter e Capela. Aos oito, Trae Young achou Capela sozinho no garrafão e ele não perdoou: 111 a 106. A um minuto do fim, Huerter e Young acertaram bolas de três em sequência, deixando o Atlanta com a ótima vantagem de 119 a 108. A partir de então, coube à equipe da casa apenas administrar o resultado até confirmar a vitória por 121 a 110.

Atlanta Hawks: 37v e 37d (10º do Leste)

Golden State Warriors: 48v e 26d (3° do Oeste)

