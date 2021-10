TRAGÉDIA: Jovem motociclista morre ao bater contra cavalo solto em RO

Um jovem motociclista, de 19 anos, morreu ao bater contra um cavalo na BR-429 durante a noite do último domingo (24), no distrito de São Domingos do Guaporé, em Costa Marques (RO), fronteira com a Bolívia. A vítima foi identificada como Deryck Eduardo Venâncio.

Segundo informação da Polícia Militar (PM), que também foi ao local do acidente, Deryck seguia pelo rodovia, sentido Linha 19, e não percebeu a tempo que havia um cavalo solto no meio da rodovia.

O jovem não conseguiu desviar a tempo e atingiu o cavalo com a moto. Deryck foi arremessado ao solo e morreu ainda no local.

De acordo com a polícia, o animal também não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto da moto.

Fonte: Sintonia RO