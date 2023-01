TRAGÉDIA NO ANEL VIÁRIO – Mais um mototaxista perde a vida em trágico acidente, em Ji-Paraná

Na tarde desta quinta-feira, 26, um grave acidente de trânsito ocorreu no cruzamento do Anel Viário com a BR 364, sentido a Presidente Médici, envolvendo uma moto e uma carreta. De acordo com testemunhas, o mototaxista, identificado como Juscelino Soares Cardoso, de 59 anos, conhecido como “Cacoal”, colidiu violentamente contra a que realizava o cruzamento. Ele foi socorrido com vida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ao dar entrada no hospital.

A polícia está investigando as causas do acidente, e já foi confirmado que o motorista da carreta não se envolveu em nenhuma infração de trânsito. Ainda não há informações sobre a possível culpa do mototaxista. Outras testemunhas afirmaram que o mototaxista perdeu o controle da direção quando passou por uma lombada e entrou debaixo da carreta.

Este triste incidente chama a atenção para a importância de seguir as normas de trânsito e de se prevenir contra acidentes.

