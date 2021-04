Transporte de 65 bovinos é flagrado com documentação falsa em Vilhena

O transporte irregular de 65 bovinos foi flagrado durante fiscalização de rotina da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) no posto fiscal de Vilhena (RO), no último final de semana.

Os agentes apreenderam uma Guia de Transporte Animal (GTA) falsificada que acompanhava o transporte para o estado de São Paulo.

Após a abordagem, o caminhão foi reconduzido com ajuda da Polícia Militar (PM), até uma propriedade onde foi feito o desembarque do gado.

Após a detecção da irregularidade, servidores de Pimenta Bueno e Cacoal foram acionados para acompanhar o desembarque dos animais na propriedade de origem, onde foi feito o processo de vigilância clínica, identificação individual e separação dos animais de acordo com a titularidade.

Segundo a Idaron, na última segunda-feira (26) profissionais fizeram a conferência do rebanho. As ações servem para sustentar a manutenção da sanidade animal em Rondônia e, controlar a saída e entrada apenas do gado com as garantias e documentação zoossanitárias.

“Com isso, Rondônia cada vez mais se habilita para o reconhecimento internacional da zona livre de febre aftosa sem vacinação e garante saúde para os nossos rebanhos”, comentou a Idaron, em nota.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1