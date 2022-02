Transporte fluvial para alunos de zonas ribeirinhas de Porto Velho será regularizado no início de 2022, diz Seduc

A Secretaria da Educação do Estado de Rondônia (Seduc) informou que o transporte escolar fluvial deve ser regularizado ainda no início do ano letivo de 2022 para atender os alunos das áreas ribeirinhas de Porto Velho.

Segundo o secretário de educação, Suamy Vivecananda Lacerda Abreu, as embarcações devem passar por uma análise da Marinha do Brasil, para verificar a segurança dos barcos.

“O impasse está resolvido. A burocracia que tinha já está resolvida. Agora estamos no campo de avaliação das embarcações, dos motores, equipamentos e essas coisas. São 78 embarcações e o contrato está todo aprovado”, disse o secretário.

O governo ainda não informou a quantidade de alunos que serão atendidos por essas 78 embarcações e nem quais as localidades.

Na última semana, o Ministério Público de Rondônia (MP-RO) solicitou, na Justiça, um posicionamento do Governo de Rondônia sobre a regularização do transporte escolar fluvial para atender alunos das zonas ribeirinhas.

De acordo com moradores da região, há mais de quatro anos os estudantes enfrentam problemas para frequentar a escola. A falta de transporte é um dos mais antigos obstáculos, atingindo as comunidades desde o início de 2018 (clique aqui e entenda o caso cronologicamente).

“Isso é inaceitável, as crianças estão prejudicadas há muitos anos. Está começando o ano letivo de 2022 na rede do município e as crianças sem transporte fluvial não têm direito à educação”, comenta um morador do Médio Madeira.

Ainda segundo o MP, a falta de transporte escolar causa risco iminente aos alunos, considerando principalmente que eles estão há anos sem a possibilidade de locomoção, comprometendo a formação, dignidade e oportunidades futuras de desenvolvimento econômico e social.

G1