Travessia de balsa é suspensa na BR-459 devido a cheia do rio Jamari em RO

Por conta do alto nível do rio Jamari, a travessia pela balsa na BR-459 foi suspensa desde a quarta-feira (16) em Alto Paraíso (RO).

A balsa para a travessia de veículos na RO-459, principal rota para Alto Paraíso, começou a ser usada em 2019, após a ponte que passava sobre o rio Jamari ser destruída por outra cheia.

Além da balsa, muitos veículos usam o Travessão B-40 para chegar ao município de Alto Paraíso, mas essa rota alternativa dos motoristas também pode ficar prejudicada com o período chuvoso.

Isso porque imagens feitas através de moradores da região mostram que as águas do rio Massangana já invadem a estrada do Travessão B-40

Diante disso, se a via ficar interditada, os moradores de Alto Paraíso podem ficar totalmente isolados.

Construção de ponte

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER-RO), uma nova ponte está sendo construída na BR-459, no trecho entre Alto Paraíso e a BR-364.

As obras foram reiniciadas em janeiro deste ano e devem custar R$ 8,5 milhões. A nova ponte deve ser de mão dupla, com 8,80 metros de largura e 130 metros de extensão.

Além disso, o DER afirma que a nova ponte será construída 5 metros mais alta do que a antiga, derrubada pela cheia do rio Jamari em 2019.

G1