Travesti é encontrado morto a pauladas no bairro União 2, em Ji-Paraná

Na noite deste domingo, dia 25, populares do bairro União 2, ligaram para a Polícia informando que havia o corpo de um travesti caído na Rua Eduardo B. Silva, próximo a Santa Casa de Misericórdia.

Imediatamente, uma Guarnição de Rádio Patrulha compareceu no local, juntamente com uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e localizaram a vítima caída ao solo, já sem sinais vitais.

A Perícia Técnica também compareceu no local e constatou que a vítima levou duas pauladas na cabeça. Próximo ao corpo, os PM’s encontraram uma sacola contendo alimentos e uma peruca.

Até o momento a vítima não foi identificada e após os trabalhos periciais foi entregue aos cuidados da funerária de plantão.