Treinos do GP do Brasil começam amanhã; 150 mil ingressos foram vendidos

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que acontece no próximo domingo (14), teve todos os seus ingressos vendidos antecipadamente e deve ajudar a reaquecer o turismo na cidade, que liberou recentemente eventos com 100% da capacidade.

As movimentações em Interlagos, no entanto, começam já nesta sexta-feira (12), dia do primeiro treino livre e também da qualificação para a corrida sprint, que será realizada no sábado (13) – veja os horários abaixo.

Das 150 mil entradas, 77% foram adquiridas por pessoas não residentes na cidade. Com a movimentação, o evento deve gerar um impacto financeiro de R$ 810 milhões e 8,5 mil empregos temporários. O feriado do Dia da Proclamação da República, no dia 15, pode ajudar a manter os turistas na cidade.

A expectativa do governo de São Paulo é que os turistas fiquem por pelo menos quatro dias na capital, na média, e que o gasto diário de quem vem à cidade por ocasião da Fórmula 1 seja entre R$ 756 para R$ 817.

Apesar de a cidade já ter liberado eventos com 100% da capacidade, ainda há a obrigação do uso de máscara e o público deve apresentar comprovante de vacina para acessar o autódromo.

Caso o esquema vacinal não esteja completo, é preciso apresentar teste de PCR realizado até 48 horas antes do evento ou o antígeno (teste rápido) feito até 24 horas antes.

O estado de São Paulo vai dedicar 5 mil policiais para patrulhamento dos arredores do Autódromo de Interlagos, que terá vias fechadas na maior parte dos dias em que ocorrem os treinos e a corrida.

Veja os horários do GP São Paulo de F1:

Sexta-feira (12)

1° Treino Livre: 12h30 às 13h30

Qualificação: 16h às 17h

Sábado (13)

2° Treino Livre : 12h às 13h

Corrida Sprint: 16h30 às 17h

Domingo (14)

Corrida: 14h às 16h

Com informações da Agência Brasil