Trem descarrila no sul da Alemanha e deixa ao menos quatro mortos

Ao menos quatro pessoas morreram após um trem descarrilar no sul da Alemanha nesta sexta-feira (3), deixando diversos passageiros feridos, segundo a polícia local.

O acidente ocorreu na região da Bavaria, perto da cidade de Garmisch-Partenkirchen, no sul do país, próxima da fronteira com a Áustria.

Vários vagões descarrilaram do trilho e despencaram.

A porta-voz da polícia local, Stefan Sonntag, informou que, além dos mortos, diversas pessoas ficaram feridas, mas ainda não há um número oficial e nem informação sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo o jornal local “Merkur”, vários estudantes estavam dentro do trem.

O trem ia em direção a Munique e descarrilou por volta das 12h15.

Moradores da região postaram nas redes sociais imagens do descarrilamento, que mostram um dos vagões do trem caído.

G1