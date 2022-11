Três acampamentos são desativados durante operação contra garimpos em terra indígena de RO

A Polícia Federal (PF) realizou na última quinta-feira (10) e quarta (9) a Operação Cicatriz contra extração ilegal de minérios na Terra Indígena (TI) Sete de Setembro. A área corresponde às cidades de Cacoal e Espigão D’Oeste, em Rondônia.

Segundo a PF, o foco principal da operação foi desativar garimpos ilegais, por meio da apreensão de materiais, destruição de acampamentos e maquinários utilizados na prática de crimes.

Segundo o balanço da operação divulgado pela PF, durante os dois dias foram inutilizados:

três acampamentos,

dois motores grandes usados para limpeza do material bruto extraído da terra, e

uma motocicleta utilizada pelos garimpeiros.

A operação contou com a participação de 10 policiais federais e dois agentes de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Com o fim da operação será instaurado um inquérito policial federal para identificação dos responsáveis. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União e garimpo ilegal.

O nome da operação faz referência ao formato da área degradada, “em meio ao destaque desmatado na reserva indígena para extração”.

Área desmatada em garimpo ilegal na Terra Indígena Sete de Setembro em Rondônia. — Foto: PF/Reprodução

G1