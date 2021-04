Três laticínios paralisam coleta de leite em Rondônia

Três laticínios de Rondônia, sendo um em Urupá, outro de Mirante da Serra e o terceiro em Jaru, pararam de buscar leite junto às indústrias do ramo nesta segunda-feira (19). Os laticínios se pronunciaram nas redes sociais e destacaram que a coleta só será retomada quando tiver diálogo e entendimento com as lideranças do setor leiteiro.

Os produtores rurais pedem o reajuste no valor do litro do leite. No estado, os valores variam de acordo com cada laticínio, mas em média o preço do litro é R$ 1,20. E os produtores querem no mínimo R$ 1,60.

O presidente do Sindicato das Industrias de Laticinios no Estado de Rondonia (Sindileite), Pedro Berteli, disse que nem todos os laticínios aderiram à paralisação.

Em uma reunião com parlamentares e lideranças foram apontadas possíveis soluções para a crise do leite em Rondônia. Houve pedido de fiscalização da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) sobre o preço do leite, a solicitação da criação de um auxílio ao produtor, com recurso do fundo pró-leite. E ainda que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) estude melhorar o preço mínimo do produto e a criação de incentivo fiscal.

Rondônia é o maior produtor de leite da Região Norte, e cerca de 40% do setor leiteiro aderiu a paralisação.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1