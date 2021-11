Três pessoas morrem e 21 ficam feridas em acidentes nas rodovias federais de Rondônia

Três pessoas morreram em acidentes de trânsito durante o último final de semana nas rodovias federais de Rondônia. Os registros foram feitos durante a operação Proclamação da República, da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No sábado (13), o passageiro de um veículo de passeio morreu em Pimenta Bueno, após a colisão entre o carro em que ele viajava e um caminhão. Já no domingo (14), dois motociclistas faleceram. Sendo um em Ji-Paraná que colidiu contra um veículo, e o outro em Itapuã do Oeste, após uma batida frontal entre a moto e um veículo de passeio.

No total, por causa das condutas inadequadas no trânsito, durante as 96 horas de operação foram registrados 18 acidentes, sendo que 21 pessoas ficaram feridas.

A operação Proclamação da República aconteceu entre a sexta-feira (12) e a segunda-feira (15). Conforme balanço divulgado pela PRF nesta terça-feira (16), 954 multas de trânsito foram aplicadas. Sendo as principais:

97 por ultrapassagens irregulares,

36 multas por falta de uso do cinto de segurança,

18 por alcoolemia,

18 por criança sendo transportada fora da cadeirinha.

Ainda conforme a PRF, 13 pessoas foram presas por crimes de trânsito, 1.247 veículos foram abordados e 1.924 pessoas passaram por procedimento de fiscalização detalhada.

G1