Três pessoas são presas pela PF por contrabandear combustível e gás de origem boliviana em RO

Três pessoas foram presas pela Polícia Federal (PF) suspeitas de contrabandear combustível de origem boliviana e botijões de gás em Rondônia. A operação, deflagrada na última quinta-feira (11), mobilizou policiais em Guajará-Mirim (RO), cidade da região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia.

Segundo a polícia, o grupo transportava os produtos ilegais pelo rio Mamoré e distribuía aos vendedores sem nenhum controle de qualidade ou segurança.

Durante as investigações, foi possível descobrir que a rede criminosa trabalha tanto no transporte, quanto no armazenamento e distribuição do combustível contrabandeado.

Na quinta-feira, a PF apreendeu centenas de litros de combustível de origem boliviana e dezenas de botijas de gás, também da Bolívia.

Pane Seca

Segundo a Polícia Federal, o nome dado à operação é uma referência ao ato de estancar o faturamento da organização, retirando dela o combustível para as práticas criminosas.

De acordo com a polícia, “os comerciantes de Guajará-Mirim sofrem com a concorrência desleal dessa atividade, que não arrecada impostos e não gera nenhum emprego em terras brasileiras”.

G1