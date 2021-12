Três suspeitos de matar funcionário em fazenda são procurados pela polícia de RO

A Polícia Civil divulgou, nesta terça-feira (14), fotos de três suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido na fazenda Jatobá em Machadinho D’Oeste. O crime foi em julho deste ano.

Os procurados pelo assassinato de são :

Adeildo Gonçalves Calheiros , conhecido como ‘Delegado’

, conhecido como ‘Delegado’ Mario Dornellas da Costa Junior , o ‘Doidão’

, o ‘Doidão’ e Marcos Dione de Jesus Cruz, o Flecha

Segundo apontou a investigação da Civil, no dia 24 de julho quatro suspeitos fizeram uma emboscada e, fortemente armados, atiraram várias vezes contra Leandro Grigório de Oliveira e contra outro homem. Os dois baleados eram funcionários da fazenda de Machadinho.

Leandro morreu ainda na fazenda e a outra vítima foi com vida socorrida para um hospital de Ariquemes (RO). No local do crime foram encontrados várias munições deflagradas, como de calibres .30, .12. e e 9mm.

A fazenda onde ocorreu o crime fica em uma região de conflito agrário e a propriedade já passou por reintegração de posse.

No início de dezembro, após identificar os quatro suspeitos, a polícia pediu na Justiça pelas respectivas prisões preventivas e então se descobriu que um dos envolvidos no homicídio já estava preso em uma unidade prisional de Mirante da Serra (RO).

“Contudo, Adeildo Gonçalves Calheiros, Marcos Dione de Jesus Cruz e Mario Dornellas da Costa Junior estão foragidos”, diz a polícia.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de algum deles, a Civil pede para a população denunciar através do 197, de forma anônima.

O inquérito do homicídio de Leandro e da tentativa de assassinato do outro trabalhador foi enviado ao Ministério Público de Rondônia (MP-RO).

G1