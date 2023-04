Tribunal de Contas fiscaliza infraestrutura e segurança em escolas públicas de Rondônia

Escolas públicas de 15 municípios de Rondônia foram fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) nesta semana durante a Operação Educação. O objetivo da ação era vistoriar a infraestrutura física das unidades de ensino, além de questões ligadas à higiene, segurança e prevenção de incêndios.

A operação foi realizada nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Em Rondônia, participaram dos trabalhos 20 profissionais divididos em 10 equipes coordenadas pela Secretaria Geral de Controle Externo (SGCE).

Foram alvo da fiscalização 31 escolas das zonas rurais e urbanas da capital Porto Velho, além dos municípios de Ariquemes, Cacoal, Candeias do Jamari, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Nova Mamoré, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena.

As instituições foram escolhidas com base em problemas de infraestrutura apontados no último Censo Escolar de 2022.

Os técnicos responsáveis pela vistoria avaliaram questões de acessibilidade, estrutura, e conservação do edifício, saneamento básico, energia elétrica, alimentação, sistema de combate a incêndios, esporte e recreações, assim como a estrutura dos espaços pedagógicos.

As atividades iniciaram na segunda-feira (24) e encerram na última quarta-feira (26). As informações obtidas durante a operação serão reunidas em relatórios estaduais e nacional, que deve ser divulgado ainda esta semana.

G1

Related