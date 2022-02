Tropas russas entram em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia

Tropas russas entraram em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia no noroeste do país, neste domingo (27), onde houve disparos de metralhadoras, explosões de foguetes e combates de rua, informou um jornalista da AFP.

O repórter descobriu que os restos de um carro blindado militar russo estavam queimando em uma rua e que vários outros veículos haviam sido abandonados. A cidade estava deserta, pois seus habitantes estão abrigados em suas casas.

Os combates começaram na manhã deste domingo, com confrontos em diferentes pontos.

O chefe da administração regional, Oleg Sinegubov, informou no Facebook que uma “incursão de veículos leves do inimigo russo na cidade de Kharkiv, incluindo a parte central”, foi registrada.

Esta cidade de 1,4 milhão de habitantes é a segunda maior do país e fica a cerca de 400 quilômetros a leste da capital, que segundo as autoridades locais ainda está sob o controle das forças ucranianas.

Por sua vez, o exército russo afirmou no domingo ter cercado duas grandes cidades no sul da Ucrânia, Kherson e Berdyansk, com 290.000 e 110.000 habitantes, respectivamente.

“Nas últimas 24 horas, as forças armadas russas bloquearam completamente as cidades de Kherson e Berdyansk”, disse o Ministério da Defesa em comunicado.

O ministério também reivindica a apreensão da cidade de Genichesk, às margens do Mar de Azov, e de um aeródromo perto de Kherson.

O texto também indica avanços dos separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia que, com o apoio do exército russo, avançaram 52 quilômetros desde o início da ofensiva, segundo Moscou.

No total, os militares russos alegam ter destruído 975 instalações militares ucranianas, incluindo os sistemas de defesa antiaérea S-300.

por AFP