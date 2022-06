TRT abre processo seletivo de estágio de nível superior em Rondônia

As inscrições para o processo seletivo de estágio da Justiça do Trabalho em Rondônia estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de julho. Estão disponíveis vagas para diversos cursos de nível superior. A bolsa estágio é de R$ 1.050, mais auxílios.

Os interessados devem se cadastrar no site da empresa organizadora da seleção. Os candidatos devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e terem cursado pelo menos 40% da grade.

Estão disponíveis vagas em cadastro reserva para os cursos de:

Administração,

Arquivologia,

Biblioteconomia,

Ciências Contábeis,

Direito,

Enfermagem,

Engenharia Civil,

Engenharia Elétrica,

História,

Informática (Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Ciências da Computação),

Jornalismo/Comunicação Social,

Psicologia e

Serviço Social.

A seleção será realizada por meio de uma prova objetiva com 45 questões aplicada pelo site da empresa organizadora. A hora e o link da prova serão informados no dia 8 de agosto.

Os que forem aprovados nas provas e convocados vão trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Porto Velho.

Somente o curso de direito tem vagas em outras cidades, sendo elas: Ariquemes, Buritis, Cacoal, Colorado D’Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Vilhena, Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Epitaciolândia (AC), Feijó (AC), Plácido de Castro (AC) e Sena Madureira (AC).

G1