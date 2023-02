Tudo Aqui abre ponto de cadastro do cartão COM Card em Porto Velho

Usuários do transporte coletivo de Porto Velho poderão, a partir de segunda-feira (6), fazer o cadastro do cartão COM Card no Tudo Aqui, no centro da capital. O uso do cartão garante o pagamento de uma tarifa especial nos ônibus da cidade.

Segundo a administração municipal, o atendimento deve acontecer de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, com a distribuição de 150 senhas por dia. Outros dois pontos também funcionam como ponto de cadastro do cartão COM Card, são eles:

Semdestur, rua General Osório, nº 81, Centro;

Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro JK.

Tarifas

O valor da tarifa para usar o transporte coletivo da capital é:

R$ 6 para pagamento em dinheiro

R$ 4,50 para quem usa os cartões nas modalidades Cidadão e Vale-transporte;

R$ 2,25 para quem usa as modalidades Estudante;

Gratuito para idosos, pessoas com deficiência e acompanhantes de pessoas com deficiência.

G1