Última semana do ano deve começar com chuvas intensas em RO, indica alerta do Inmet

x O início da semana em Rondônia deve ser marcado por tempestades e chuvas intensas, conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (25). O alerta é válido até às 10h de segunda-feira (26). De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 mm/h a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com áreas de risco. O aviso é válido para cidades que ficam no leste rondoniense, mas as cidades da região central do estado, como Ji-Paraná (RO), também devem ser atingidas pelas fortes chuvas. De acordo com o Climatempo, na segunda-feira (25), o sol deve aparecer com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e à noite em algumas cidades do estado, como Porto Velho. Máximas e mínimas Confira as temperaturas máximas e mínimas em algumas cidades de Rondônia na segunda-feira (26): Porto Velho deve ter mínima de 22ºC e máxima de 29ºC na segunda (26);

Ariquemes deve ter mínima de 21ºC e máxima de 28ºC;

Ji-Paraná terá mínima de 27ºC e máxima de 33ºC;

Cacoal deve registrar mínima de 24ºC e máxima de 34ºC;

Guajará-Mirim terá mínima de 22ºC e máxima de 31ºC;

Vilhena registra na segunda-feira (26) mínima de 22ºC e máxima de 27ºC.