Um a cada quatro eleitores em RO não votou no 1º turno; veja quem pode votar no 2º

Dos 1.228.788 eleitores aptos a votar em Rondônia, 303.025 não compareceram às urnas no primeiro turno das Eleições 2022, ou seja, uma a cada quatro pessoas — deixando o estado com a maior taxa de abstenção do país: 24,66%.

No segundo turno, que acontece no próximo domingo (30), mesmo quem não votou no primeiro pode votar se estiver com o título regularizado.

Quem não comparecer ao local de votação precisa justificar a ausência em cada um dos turnos até 60 dias depois.

É possível justificar por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas Plataformas Android e iOS.

Fique de olho

No dia 30 de outubro cada rondoniense apto a votar deve escolher pelo menos dois candidatos: presidente e governador. No caso de Vilhena (RO), os eleitores também escolherão um candidato à prefeitura do município.

O horário de votação em Rondônia terá início às 7h e terminará às 16h em todas as zonas eleitorais do estado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO).

Quem pode votar?

Todo cidadão alfabetizado, nascido no país ou naturalizado, com idade entre 18 e 70 anos, é obrigado a votar no Brasil, conforme determinado pela Constituição Federal;

Jovens que completarem 16 anos até a data da eleição, desde que tenham o título em situação regular;

Presos provisórios — que estão sob custódia da Justiça, mas ainda não tiveram condenação definitiva — e jovens que cumprem medidas socioeducativas, desde que possuam inscrição eleitoral regular.

Quais documentos posso levar para votar?

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o título de eleitor não é de porte obrigatório no dia das eleições. Os cidadãos podem se apresentar à mesa de votação com qualquer documento oficial com foto, mesmo que o documento esteja com a data de validade vencida.

Mas embora não seja necessário apresentar o título para votar, é importante que a eleitora ou o eleitor saiba qual é a sua seção eleitoral, informação que pode ser obtida no próprio título ou por meio do aplicativo e-Título.

No momento do voto também são aceitos:

e-Título;

carteira de identidade, identidade social, passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

certificado de reservista;

carteira de trabalho; e

carteira nacional de habilitação.

G1