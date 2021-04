União Europeia deve autorizar entrada de turistas dos EUA vacinados ‘em breve’, diz líder do bloco

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse ao “The New York Times” que turistas dos Estados Unidos devem ser “em breve” autorizados a entrar na União Europeia. A declaração foi publicada em reportagem deste domingo (25) no site do jornal americano.

Por enquanto, as viagens diretas aos países do bloco seguem restritas a razões de comprovada necessidade. Com o rápido avanço da vacinação nos Estados Unidos — o país já iniciou a imunização de todos os grupos e chegou a 200 milhões de vacinados —, a líder da União Europeia disse que a flexibilização dependerá também da queda dos casos e mortes por Covid-19 no continente. Ela não deu detalhes sobre quando isso acontecerá.

“Vai depender da situação epidemiológica, que está melhorando nos Estados Unidos, assim como, espero, na União Europeia”, disse von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante sessão no dia 19 de março — Foto: Stephanie Lecocq/Reuters

Ainda segundo a presidente da Comissão Europeia, isso acontecerá porque todas as vacinas adotadas nos EUA — Pfizer, Moderna e Janssen — são aprovadas também pela autoridade sanitária do bloco.

Entre os países europeus, principalmente os mais dependentes do turismo, há a expectativa de que um ritmo mais rápido de vacinação aliado à continuidade das medidas restritivas por mais algum tempo derrubem as curvas do coronavírus no continente a tempo da alta temporada: o verão no Hemisfério Norte (meados de junho a setembro).

O mundo chegou neste fim de semana à marca de 1 bilhão de doses de vacinas aplicadas. No entanto, 58% desses imunizantes foram injetados em apenas três países, segundo a contagem feita com fontes oficiais:

Estados Unidos (225,6 milhões)

(225,6 milhões) China (216,1 milhões)

Índia (138,4 milhões)

Israel é o país com o maior percentual de população totalmente vacinada, cerca de 60%, seguido pelos Emirados Árabes Unidos (mais de 51%), Reino Unido (que no sábado chegou a metade da população vacinada), Estados Unidos (42%) e Chile (41%).

No Brasil, mais de 29 milhões de pessoas receberam ao menos uma dose de vacina, segundo dados dos veículos de imprensa. Isso corresponde a mais de 13% da população.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1