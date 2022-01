Unicef: 1 em cada 10 crianças não planeja voltar a estudar quando as escolas reabrirem no Brasil

Relatório global divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta segunda-feira (24), Dia Internacional da Educação, aponta que 1 em cada 10 crianças de 10 a 15 anos não planeja voltar a estudar quando as escolas reabrirem, por conta da Covid-19, no Brasil.

Em vários estados brasileiros, ainda segundo o relatório, cerca de 3 em cada 4 crianças da 2ª série estão fora dos padrões de leitura — no pré-pandemia, o índice era de 1 em cada 2 crianças.

Em países de baixa e média renda, as perdas de aprendizado devido ao fechamento de escolas deixaram até 70% das crianças de 10 anos incapazes de ler ou entender um texto simples, acima dos 53% registrados antes do coronavírus se espalhar pelo mundo.

Na Etiópia, por exemplo, é estimado que as crianças da escola primária tenham aprendido de 30% a 40% da matemática que teriam aprendido se fosse um ano letivo normal.

Na África do Sul, as crianças em idade escolar estão um ano letivo completo atrás do que deveriam. Cerca de 400 mil a 500 mil alunos abandonaram a escola entre março de 2020 e julho de 2021.

De acordo com o órgão, as consequências do fechamento de escolas estão aumentando. Além da perda de aprendizado, o “fechamento das escolas afetou a saúde mental das crianças, reduziu seu acesso a uma fonte regular de nutrição e aumentou o risco de abuso”.

“Um crescente corpo de evidências mostra que a Covid-19 causou altas taxas de ansiedade e depressão entre crianças e jovens, com alguns estudos descobrindo que meninas, adolescentes e pessoas que vivem em áreas rurais são mais propensas a ter esses problemas”, informou a Unicef.

G1