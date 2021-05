Unidades de saúde voltam com atendimentos de rotina em tempo integral em Porto Velho

Os serviços de rotina voltaram a ser oferecidos nas unidades básicas de saúde (UBS) e nas Unidades de Saúde da Família (USF) de Porto Velho em tempo integral. Antes, o período da tarde era destinado exclusivamente ao atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19.

Segundo a prefeitura da capital, 16 unidades de saúde voltaram a realizar durante todo o dia – manhã e tarde – atendimentos de gestantes, pessoas hipertensas, diabéticas, idosos e crianças, entre outros serviços. Também foram retomadas as equipes de Saúde da Família nos territórios de abrangência.

As exceções são as unidades Hamilton Gondin e José Adelino que permanecem com atendimento dos casos de Covid-19 no período da tarde, e a Manoel Amorim de Matos que atende exclusivamente os casos de Covid-19.

A mudança se deu devido a necessidade de acompanhamento de pacientes com doenças crônicas e a diminuição dos atendimentos de pacientes com Covid.

No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) alerta que ainda é necessário o uso de máscaras, álcool em gel e que seja respeitado o distanciamento social.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1