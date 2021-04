Unir abre processo seletivo para mestrado em Estudos Literários

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) abriu um processo seletivo para o mestrado acadêmico em Estudos Literários. Estão disponíveis 30 vagas no campos de Porto Velho para ingresso no segundo semestre de 2021.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 21 de abril pelo site da instituição. Podem participar da seleção portadores de diploma de curso de nível superior.

As linhas de pesquisa ofertadas são: Estudos de Literartura, Cultura e Letramento; Literatura, Memória e Indendade Pan-Amazônica. O projeto deve ser enviado junto com o formulário de inscrição e os documentos solicitados no edital.

A seleção será realizada em três fases, sendo a primeira a avaliação do projeto de pesquisa, a segunda a defesa oral do projeto e a terceira a comprovação de proficiência em uma língua estrangeira. O resultado final está previsto para ser divulgado dia 10 de maio. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1