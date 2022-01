Unir decide continuar com atividades remotas até final de março

As aulas e atividades administrativas da Universidade Federal de Rondônia (Unir) devem continuar de forma remota até o final do semestre letivo em curso, em 31 de março. A decisão foi publicada nesta terça-feira (25) e foi tomada para prevenir o contágio da Covid-19 entre alunos e servidores.

Segundo a Unir, as aulas já estavam previstas para retornarem de forma remota no dia 31 de janeiro e serão mantidas deste modo até o final do semestre em curso, no final de março.

Conforme a reitoria, a universidade estava em retorno gradual às atividades presenciais, prevista para ser concluída até abril. Entretanto, a prioridade neste momento é garantir a saúde da comunidade acadêmica em meio a um novo aumento no número de casos da doença em todas as regiões do estado em que há campus da Unir.

A decisão foi tomada com base nos índices que são utilizados pela Unir para avaliar a possibilidade de atividades presenciais, que levam em consideração a taxa de vacinação, média diária de internações, casos de Covid semanais e óbitos semanais. A escala é composta pela fase 1, com 100% das atividades remotas, fases 2 e 3 com ensino híbrido e taxa de ocupação presencial nos espaços de aula em 20%, até a fase 4, com atividades totalmente presenciais.

Segundo a Unir, ao longo do mês de dezembro, a maioria dos campi estavam na fase 3, onde é permitido o retorno gradual das atividades presenciais em 40% a 50%. Contudo, até 23 de janeiro, devido ao aumento de Covid-19 entre os servidores, muitos campus retornaram para a fase 1, o que levou à decisão de retomar o trabalho remoto em todo estado.

Conforme dados de 17 a 23 de janeiro, os campi foram indicados nas seguintes fases:

Campus de Ariquemes – fase 2

Campus de Cacoal – fase 1

Campus de Guajará-Mirim – fase 2

Campus de Ji-Paraná – fase 1

Campus de Porto Velho – fase 1

Campus de Presidente Médici – fase 1

Campus de Rolim de Moura – fase 2

Campus de Vilhena – fase 1

A universidade indicou que as atividades presenciais só serão mantidas para os serviços considerados essenciais, como manutenção e conservação, algumas atividades administrativas fundamentais, entre outros.

O novo semestre tem previsão para abril e ainda deve ser discutido nos conselhos superiores da universidade, com base nas informações e diretrizes do comitê de combate à Covid.

G1