Unir divulga nova chamada para matrículas nos cursos de Direito e Enfermagem

x

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulgou na quinta-feira, 02/02, a sexta chamada para matrícula nos cursos com entrada no segundo semestre letivo de 2022, cujas aulas tiveram início nesta primeira semana de fevereiro. A convocação inclui tanto candidatos que se inscreveram no PS UNIR por meio de notas do Enem, como aqueles que utilizaram as médias de notas do Ensino Médio, e os convocados são candidatos aprovados para cursos nos campi de Porto Velho (Direito e Enfermagem) e Cacoal (Direito). O período de matrículas é do dia 5 de fevereiro de 2023 até às 18h do dia 10 de fevereiro de 2023. Todas as matrículas devem ser realizadas de modo online por meio deste link. A lista completa dos convocados para matrícula está aqui e no link no final deste texto.

A UNIR mantém um canal exclusivo para informações sobre o processo de matrículas e outros esclarecimentos, o Serviço de Orientação do Usuário, SOU UNIR. Os contatos devem ser feitos por e-mail, no endereço sou@unir.br ou então via WhatsApp, pelo número (69) 2182-2016.

Entrada no semestre letivo 2022.2 – Os cursos que tiveram candidatos convocados agora são de entrada no segundo semestre letivo de 2022, que começou no último dia 31 de janeiro, como previsto no Calendário Acadêmico da UNIR. As matrículas acontecem exclusivamente de modo online. Os convocados devem clicar na opção correspondente à modalidade em que se inscreveram no Processo Seletivo Discente e preencher todos os campos solicitados, além de encaminhar digitalmente os documentos previstos no edital de convocação.

A UNIR ainda disponibiliza um Tutorial de Matrículas para auxiliar os novos alunos. Além disso, há no edital de convocação uma lista de contatos em cada campi da Universidade, que pode ser acionada pelo aprovado no caso de dúvidas. Para obter informações sobre cada um dos cursos é possível acessar o site do departamento acadêmico, que está disponível aqui

Edital de Matrícula de 02 de fevereiro de 2023 – 6ª CHAMADA