Unir tem mais de 200 vagas abertas para mestrados em 11 cursos

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) possui 207 vagas abertas para mestrados em 11 cursos diferentes com ingresso ainda no primeiro semestre de 2022. As pós-graduações são ofertadas nos campi de Porto Velho, Rolim de Moura, Presidente Médici e Ji-Paraná.

As vagas são para áreas de Administração, Educação, Filosofia, História da Amazônia, Ciências Ambientais, Conservação e Uso de Recursos Naturais, Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, Gestão e Regulação de Recursos Hídricos e Saúde. Cada mestrado possui seu próprio edital e regimento.

Conforme a Unir, para participar de algum dos processos seletivos, o candidato deve possuir diploma de graduação de nível superior e atender aos requisitos presentes no edital de seleção do programa escolhido.

Veja os mestrados com vagas disponíveis em Rondônia:

Mestrado em Ciências Ambientais

Vagas: 20 (15 para ampla concorrência, 5 para cotas)

Inscrições: Seguem até 30 de março, através do preenchimento de formulário online.

Municípios: Rolim de Moura, Presidente Médici e Porto Velho

Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Vagas: 18 (14 para a ampla concorrência e 4 para cotas)

Inscrições: Seguem até 19 de janeiro, através do preenchimento de formulário online.

Município: Ji-Paraná

Mestrado em Conservação e Uso de Recursos Naturais

Vagas: 13 (10 para a ampla concorrência e 3 para cotas)

Inscrições: Seguem até 6 de fevereiro, através do preenchimento de formulário online.

Município: Porto Velho

Mestrado em Administração

Vagas: 22 (17 para a ampla concorrência e 5 para cotas)

Inscrições: Seguem até 28 de janeiro, através do preenchimento de formulário online.

Município: Porto Velho

Mestrado em Filosofia

Vagas: 20 (16 para a ampla concorrência e 4 para cotas)

Inscrições: Seguem até 15 de fevereiro, através do preenchimento de formulário online.

Município: Porto Velho

Mestrado Profissional Interdisciplinar em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça

Vagas: 30

Inscrições: Abrem em 31 de janeiro e seguem até 11 de fevereiro.

Município: Porto Velho

Mestrado em Educação

Vagas: 24 (19 para a ampla concorrência e 5 para cotas)

Inscrições: Abrem em 31 de janeiro e seguem até 9 de fevereiro.

Município: Porto Velho

Mestrado em História da Amazônia

Vagas: 24 (19 para a ampla concorrência e 5 para cotas)

Inscrições: Abrem em 21 de fevereiro e seguem até 15 de abril.

Município: Porto Velho

Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional

Vagas: 20 (10 para servidores de Instituições Federais de Ensino Superior e 10 para demanda geral)

Inscrições: Seguem até 4 de março, através do preenchimento de formulário online.

Município: Porto Velho

Mestrado Profissional em Saúde da Família

Vagas: 6

Inscrições: Seguem até 14 de fevereiro, através do preenchimento de formulário online.

Município: Porto Velho

Mestrado em Gestão do Cuidado em Enfermagem

Vagas: 10

Inscrições: Seguem até 11 de fevereiro, através do preenchimento de formulário online.

Município: Porto Velho

G1